Carlos Villarreal obtiene 63% de aprobación en Monclova

El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, se posicionó como el mejor evaluado de todo el estado, al alcanzar el primer lugar en aprobación ciudadana con un 63 %, de acuerdo con la más reciente medición correspondiente a abril de 2026.

El estudio, realizado por la encuestadora Statistical Research Corporation (SRC), coloca al edil monclovense en la cima del ranking estatal, reflejando la percepción positiva de la ciudadanía sobre su desempeño al frente de la administración municipal.

De acuerdo con los resultados, en segundo lugar, se ubica Javier Díaz, alcalde de Saltillo, con una aprobación del 61.7 %, seguido por Tomás Gutiérrez, de Ramos Arizpe, con un 61.6 %.

La evaluación forma parte de un análisis comparativo sobre el desempeño de los presidentes municipales en Coahuila, donde se incluye la pregunta sobre quién cuenta con la mejor aprobación entre los líderes de las principales alcaldías.

Con este resultado, Carlos Villarreal Pérez se mantiene nuevamente en el primer lugar del ranking estatal, consolidando —según la firma encuestadora— una gestión eficiente y bien valorada por la población.