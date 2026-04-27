Hugo Lozano propone restringir celulares en escuelas de Coahuila

Para prevenir la réplica de retos virales y conductas que pongan en riesgo a la comunidad escolar, se buscará restringir el uso de teléfonos celulares en secundarias.

El subsecretario de Educación, Hugo Lozano, informó que se prioriza la comunicación con padres de familia, a quienes exhortó a evitar enviar a sus hijos con dispositivos móviles, salvo cuando sean necesarios para actividades educativas específicas.

Señaló que, por instrucción del secretario de Educación, Emanuel Garza, se trabaja en mecanismos para limitar el ingreso de celulares o bien resguardarlos dentro de los planteles. En algunas secundarias, explicó, ya se han implementado medidas como el uso de lockers, donde los alumnos guardan sus dispositivos durante el horario de clases.

Aunque reconoció que para muchos estudiantes el celular representa una herramienta ante posibles emergencias, Lozano destacó que la mayoría de las escuelas cuenta con medios de comunicación para contactar a los padres en caso necesario.

Además, subrayó que estudios internacionales han demostrado que restringir su uso favorece la concentración académica.

En otro tema, el funcionario dio a conocer que hasta el momento se han registrado dos reportes de amenazas en planteles educativos: uno en Saltillo y otro en Monclova, este último en una institución privada. Afortunadamente, indicó, no se presentaron situaciones mayores.

Detalló que estos casos forman parte de un fenómeno que se ha replicado a nivel nacional, influenciado en gran medida por contenidos difundidos en redes sociales.

Ante ello, se han reforzado protocolos de seguridad en coordinación con autoridades educativas federales.

Entre las acciones implementadas se encuentra el operativo mochila, así como revisiones preventivas en los accesos a las escuelas. Lozano enfatizó la importancia de la participación de los padres de familia, a quienes invitó a supervisar los objetos que sus hijos llevan a clases y mantener una comunicación constante con ellos.

Finalmente, mencionó que en uno de los casos detectados se localizó un objeto que pudo representar riesgo; sin embargo, gracias a los operativos no se registraron incidentes mayores, reiterando el llamado a mantener entornos escolares seguros para todos.