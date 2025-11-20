Carlos Villarreal Pérez entrega reconocimientos a jóvenes artistas en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal Pérez, acompañado de la regidora de Educación, Arte y Cultura, Gleda Suárez, encabezó este jueves la entrega de reconocimientos a los jóvenes que participaron en el Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) 2025.

En el evento fueron distinguidos Anaily Martínez, Emanuel Ruiz, Jesús Garza, Roberto Flores y Mariana Rivera, talentos originarios de municipios como Castaños, Cuatro Ciénegas, Monclova y otras localidades de la región.

Las autoridades municipales destacaron el esfuerzo, la creatividad y el compromiso de los jóvenes con el fortalecimiento de la cultura, subrayando que este tipo de programas impulsa el desarrollo artístico y abre oportunidades para nuevas generaciones de creadores.