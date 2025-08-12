Inicia festejos por 336 Aniversario de Monclova con toma de protesta del Consejo Ciudadano Juvenil

En el marco del inicio de los festejos por el 336 Aniversario de la ciudad, el alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó la toma de protesta del Consejo Ciudadano Juvenil de Monclova, un órgano integrado por jóvenes destacados en diversos ámbitos, cuyo objetivo será impulsar actividades en beneficio de la juventud.

Acompañaron al edil autoridades estatales y municipales, entre ellas Gabriel Elizondo, Coordinador de Mejora Coahuila; Sergio Sisbeles, Subsecretario de Gobierno Región Centro; Iván Terashima Zamora, titular del Instituto Coahuilense de la Juventud; así como las regidoras Ana María Osaria Rangel y Glenda Lila Suárez, y el Director de Juventud, Enrique Mancha Pecina.

El consejo quedó conformado por:

· María del Roble Gil Villanueva – Apoyo a personas con discapacidad

· María Fernanda Huerta Solís – Ambiental, Social y Académico

· María Paula García Villegas – Movimiento LGTB y Académico

· Cecilia González Rendón – Social, Cultural y Académico

· Jasmine Andrea Ward – Social, Ambiental y Emprendimiento

· Adrián Liñán Gaona – Social, Deportivo y Académico

· Gerardo Alberto García de los Santos – Académico, Musical y Emprendimiento

· Sergio Delgado Campos – Musical, Cultural y Ambiental

· Hernán Humberto Reyna de la Rosa – Emprendimiento, Cultural y Ambiental

· Óscar Eduardo Tovar Ortiz – Deportes y Apoyo a personas con discapacidad

Durante su mensaje, el alcalde expresó su confianza en que este grupo de jóvenes podrá "hacer grandes cosas y marcar la diferencia", y aseguró que contarán con el respaldo del Gobierno del Estado y del propio Ayuntamiento.

Como parte de las próximas actividades, Villarreal Pérez adelantó que este viernes se presentará la carrera 5K Juventud, programada para el 31 de agosto, con el objetivo de fomentar la participación y activación física de las y los jóvenes monclovenses.