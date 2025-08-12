Conflicto vecinal desencadena agresión con botellas y bate de béisbol

En el marco de la causa penal 993/2024, Rodolfo "N" fue señalado como presunto responsable del delito de lesiones calificadas en agravio de Juan Jesús, su vecino, con quien sostiene un conflicto añejo derivado de una barda que divide sus propiedades.

Los hechos ocurrieron en San Buenaventura luego de una discusión entre la víctima y la abuela del imputado. Aunque inicialmente el altercado no pasó a mayores, la situación escaló cuando Rodolfo "N", quien se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas junto con otras personas, enfrentó a Juan Jesús. De acuerdo con la carpeta de investigación, el imputado agredió con botellas en la cabeza a la víctima, le lesionó un ojo y con un bate de béisbol dañó un vehículo, quebrando un faro y un vidrio, hasta que elementos de la policía arribaron al lugar y controlaron la situación.

El caso fue judicializado, y aunque ya se había iniciado la etapa oral, el juez ordenó el desahogo de datos para la apertura a juicio oral, antes de continuar la defensa del imputado solicitó el diferimiento de la audiencia, argumentando que existe disposición por parte de su representado para alcanzar una salida alterna, específicamente mediante un acuerdo de reparación del daño.

El abogado defensor señaló que aún se encuentra a la espera de un documento emitido por la Unidad de Medidas Cautelares, en el que se compruebe que Rodolfo "N" no ha sido beneficiado anteriormente con una medida similar, requisito indispensable para proceder con dicha salida alterna.

Por su parte, el Ministerio Público recordó que desde el pasado 10 de julio ya se había planteado una salida alterna, la cual implicaría una reparación del daño por un monto de 20 mil pesos. Asimismo, cuestionó la tardanza para la presentación de los documentos requeridos y solicitó que, de concretarse un acuerdo, éste sea informado antes de la reanudación de la audiencia.

El juez fijó la nueva fecha para la continuación del proceso el próximo 3 de septiembre. En caso de no lograrse un acuerdo reparatorio, se procederá al desahogo de pruebas para dar paso al juicio oral.