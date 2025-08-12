Néstor Daniel sentenciado por violencia contra seguridad en Coahuila

Por someterse a un procedimiento abreviado, Néstor Daniel fue sentenciado por los delitos de violencia contra miembros de instituciones de seguridad, contra las funciones de seguridad pública y posesión simple de narcóticos, dentro de las causas penales 708/2024 y 185/2025.

El ahora sentenciado, quien durante el proceso estuvo bajo la medida cautelar de arraigo domiciliario, aceptó su responsabilidad y pagó cerca de 16 mil pesos para concluir su juicio: 5 mil pesos por concepto de reparación del daño a un elemento lesionado y 10 mil 800 pesos de multa.

Los hechos de la causa 708/2024 ocurrieron el 13 de agosto de 2024 en la calle Herradura, colonia Hipódromo, donde agentes de la Agencia de Investigación Criminal acudieron tras un reporte de venta de droga.

Al notar su presencia, Néstor intentó huir, pero fue alcanzado. De acuerdo con la investigación, se comunicó por radio con un tercero diciendo: "Ya me atoraron los ministros, están en el punto de la loma", para luego propinar una patada y un golpe en cuello y tórax a uno de los elementos, causándole una contusión. En la revisión, le encontraron nueve bolsitas tipo ziploc con un total de 3 mil 150 miligramos de metanfetamina.

En cuanto a la causa 185/2025, los hechos se registraron el 31 de enero de este año en la calle 30 de la colonia Eliseo Mendoza, donde Néstor arrojaba piedras a vehículos y fue reportado. Al llegar los elementos de seguridad, lo detuvieron y le aseguraron 21 envoltorios tipo "cebo" con un total de 15 mil 120 miligramos de metanfetamina.

La defensa presentó un oficio de la Unidad de Medidas Cautelares que acredita que Néstor Daniel no había recibido antes un beneficio similar. Como parte de la sentencia, deberá presentarse ante dicha unidad cada tres meses y tiene prohibido acercarse a la víctima.