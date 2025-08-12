FGR reactiva proceso penal contra Alonso Ancira por incumplimiento de acuerdo

El empresario Alonso Ancira, exdueño de Altos Hornos de México (AHMSA), presentó una demanda en tribunales para exigir la devolución de 106 millones de dólares que ya entregó a Petróleos Mexicanos (Pemex), acusando al expresidente Andrés Manuel López Obrador de abuso de poder y señalando presuntas irregularidades jurídicas en el proceso que se le siguió.

El conflicto resurgió esta semana luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum advirtiera que el caso no quedará impune.

"Ah no, eso sigue, imagínense. No puede haber impunidad en ese caso", declaró este lunes en su conferencia matutina, recordando que Ancira, actualmente residente en San Antonio, Texas, dejó de cumplir con los pagos acordados desde 2023.

En 2021, el empresario pactó con la FGR y Pemex la entrega de 216.6 millones de dólares como reparación del daño por la presunta venta fraudulenta de la planta de Agronitrogenados. Hasta el momento, ha cubierto sólo 104.1 millones, dejando pendiente un adeudo de 112.5 millones de dólares, y ahora busca que se le devuelva lo ya pagado.

Este martes, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que reactivará el proceso penal contra Ancira. El fiscal Alejandro Gertz Manero explicó que el incumplimiento del acuerdo anula el convenio firmado en 2021 para evitar su encarcelamiento, por lo que se reiniciará el procedimiento.

Sobre una eventual extradición, Gertz Manero indicó:

"Vamos a hacer primero todas las gestiones para que esta persona asuma la responsabilidad, y vamos, a través de la asistencia jurídica internacional, a actuar en contra de esa persona donde quiera que esté. Ya nos comunicamos con Pemex y vamos a dar la respuesta. Eso no se puede quedar así".

La disputa legal abre un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre Ancira y el actual gobierno, con el expresidente López Obrador como figura clave en el origen del caso. En medio de la pugna, quienes continúan resintiendo las consecuencias son los obreros, exobreros y acreedores de AHMSA, afectados por la crisis financiera que persiste desde la caída del consorcio acerero.