Manolo Jiménez y Carlos Villarreal entregan obras de pavimentación en Monclova

Monclova, Coah. - Como parte del trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal para fortalecer la infraestructura urbana y mejorar la calidad de vida de las familias, el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezaron la entrega de obras de pavimentación y recarpeteo en la colonia El Campanario.

Durante 2025, se realizó una inversión superior a 83 millones de pesos en obras de recarpeteo y pavimentación en distintos sectores de Monclova, con el objetivo de mejorar la movilidad, fortalecer la seguridad vial y elevar las condiciones de vida en colonias y vialidades estratégicas del municipio.

Estas acciones forman parte de la estrategia integral de infraestructura urbana que se desarrolla en equipo entre el Estado y el Municipio, a través del programa Mejora Coahuila, coordinado a nivel estatal por Gabriel Elizondo y, en Monclova, por Esra Cavazos, enfocado en llevar obras y programas sociales a donde más se necesitan.

Durante el evento se informó que para 2026 se proyecta una inversión superior a 100 millones de pesos en obras de pavimentación y recarpeteo, con recursos municipales y estatales, lo que permitirá seguir impactando de manera directa en todos los sectores de la ciudad y avanzar en el ordenamiento urbano de Monclova.

En su mensaje, el alcalde Carlos Villarreal reconoció el respaldo del gobernador y destacó la importancia de la coordinación institucional para lograr resultados: "Gobernador Manolo Jiménez, gracias por su apoyo constante a Monclova. Hoy demostramos que cuando el Estado y el Municipio trabajamos en equipo, los resultados se reflejan en mejores calles, mayor seguridad y una mejor calidad de vida para nuestras familias. Seguiremos sumando esfuerzos para que nuestra ciudad continúe avanzando con rumbo claro y resultados visibles".

Por su parte, el gobernador Manolo Jiménez reiteró su compromiso de seguir trabajando con el Gobierno Municipal para impulsar proyectos: "Estamos trabajando en equipo por el bien de Monclova, sumando esfuerzos con nuestro amigo Carlos Villarreal para seguir impulsando acciones que beneficien a las familias".

Con estas obras, el Gobierno Municipal de Monclova reafirma su compromiso de trabajo coordinado con el Gobierno del Estado, sumando recursos, planeación y voluntad para seguir construyendo una ciudad con mejores calles, mayor orden urbano y condiciones propicias para vivir, invertir y crecer.