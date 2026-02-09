Nueva ruta aérea conectará Ramos Arizpe con Guadalajara

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- A partir del mes de junio, los coahuilenses contarán con una nueva opción de viaje aéreo a Guadalajara, Jalisco, con tarifas considerablemente más accesibles, ya que el vuelo redondo podrá adquirirse por menos de 2 mil pesos, lo que representa un ahorro importante para los pasajeros.

Esta alternativa busca facilitar la movilidad de quienes requieren trasladarse por trabajo, estudios, atención médica o visitas familiares, ofreciendo precios competitivos frente a otras rutas nacionales y reduciendo la necesidad de hacer escalas o utilizar transportes más costosos.

A través de la estrategia de precios bajos el Aeropuerto Internacional de Saltillo pretende incentivar el uso del transporte aéreo entre la población, permitiendo que más personas puedan viajar sin que el costo sea un impedimento, especialmente en temporadas de alta demanda.

Con estas tarifas, se prevé un aumento en el número de pasajeros y una mayor conectividad para el estado, al tiempo que se fortalece la oferta de vuelos económicos como una opción real para los coahuilenses que buscan viajar de forma rápida y segura.