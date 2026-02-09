Inversión de 90 millones de pesos para modernizar Libramiento Oriente en Monclova

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, anunció la modernización, rehabilitación y ampliación del Libramiento de Oriente, conocido como "la Puerta 4", obra en la que se invertirán más de 90 millones de pesos y que formará parte del programa de "Obras Social a Pasos de Gigante 2026".

El anuncio fue realizado durante su mensaje en el evento de entrega de obras de recarpeteo y pavimentación en la colonia Campanario, donde se aplicó una inversión superior a los 83 millones.

El mandatario estatal informó que en las próximas semanas arrancará el programa a Pasos de Gigante 2026, mediante el cual se destinarán más de 130 millones de pesos para obras sociales en Monclova. "Para las próximas semanas vamos a estar arrancando el gran programa de Obras Sociales a Pasos de Gigante 2026, con una inversión de más de 130 millones de pesos para Monclova y además vamos a iniciar una obra que es muy importante y que nos la vienen pidiendo desde hace tiempo, que es la modernización, rehabilitación y ampliación del Libramiento Oriente que se le conoce como el de ´La Puerta 4´", expresó.

Jiménez Salinas destacó que esta vialidad será intervenida de manera integral para mejorar su funcionamiento y seguridad, al señalar que se trata de una obra prioritaria para la conectividad de la ciudad. "Ese se va a arreglar, se va a poner al puro centavo, se le van a invertir un poco más de 90 millones de pesos y esas son de las obras que vienen a fortalecer la infraestructura de Monclova", indicó.

Asimismo, adelantó que en las próximas semanas presentará un proyecto integral de mega obras que contempla inversiones por miles de millones de pesos para mejorar la conectividad de la carretera federal 57, desde Saltillo hasta Piedras Negras. El gobernador subrayó que estas acciones buscan fortalecer la infraestructura urbana y carretera de la región Centro y Norte del estado, impulsando el desarrollo económico y la movilidad en Coahuila.