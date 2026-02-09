AHMSA: Leija Escalante asegura que la empresa cambiará de manos pronto

Tras la reciente comparecencia de Ervey Valenzuela ante la Fiscalía por una presunta demanda interpuesta por Altos Hornos de México (AHMSA), Ismael Leija Escalante, Secretario General del Sindicato Nacional Democrático, aclaró que cualquier proceso legal actual es competencia directa de la administración judicial de la siderúrgica.

Al ser cuestionado sobre la situación jurídica de Valenzuela, Leija fue enfático en que la responsabilidad de dichas acciones legales recae en el síndico encargado de la quiebra de la empresa. El líder sindical sugirió la importancia de revisar a fondo los términos de la demanda para entender qué motivó el proceso legal contra el grupo de trabajadores. "La empresa está en manos del síndico. Hay que checar la demanda y ver qué fue lo que llevó a eso", señaló Leija, subrayando que no se refiere exclusivamente a Valenzuela, sino al grupo de trabajadores que mantienen presencia en la Puerta 3.

Leija Escalante aprovechó para pedir prudencia a los manifestantes, invitando a "dar una buena imagen" en este momento crítico donde se busca atraer capital fresco. El líder sindical reveló que el camino se ha ido "limpiando" tras múltiples impugnaciones y que la prioridad debe ser facilitar la llegada de nuevos dueños.

Leija aseguró tener mucha confianza en que AHMSA cambiará de manos pronto, mencionando que incluso hace 15 días sostuvo reuniones con personas interesadas en la planta. Reveló que existen cerca de seis interesados, de los cuales cuatro son considerados "fuertes", incluyendo grupos nacionales y extranjeros.

Descartó que la planta vaya a ser malbaratada en las subastas, afirmando que "la empresa vale" y que el objetivo es alcanzar una cifra cercana a los 1,127 millones de dólares para garantizar el pago a los trabajadores.

A pesar de reconocer que la base trabajadora ha perdido la confianza tras meses de inactividad, Leija se mostró optimista debido a sus recientes acercamientos con el Gobierno Federal y la Jueza encargada del caso. "Yo traigo más optimismo porque he estado con gente del Gobierno Federal... sé que esto está caminando", concluyó.