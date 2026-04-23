Anuncian Girlz Ruta 4x4 en Monclova: evento recreativo para mujeres

Anuncian la segunda edición del Girlz Ruta 4x4, un recorrido recreativo de 160 kilómetros que se realizará los días 1 y 2 de mayo por la región Centro.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez, junto a las organizadoras Nohely Martínez y Sheila Estefanía Palacios, destacó que este evento busca impulsar el turismo y la derrama económica en la región, en coordinación con el Gobierno del Estado y la Secretaría de Turismo de Coahuila.

La ruta iniciará en Monclova y recorrerá municipios como Frontera, Nadadores y Sacramento, consolidándose como una actividad esperada por mujeres aficionadas al 4x4, tanto de la región como de otras partes del estado y del país.

Las organizadoras señalaron que se trata de una ruta recreativa y familiar, exclusiva para mujeres de todas las edades, donde pueden participar desde niñas hasta adultas, ya sea con amigas o en familia.

Además, se informó que habrá coordinación con corporaciones de seguridad para garantizar la tranquilidad de las participantes durante todo el recorrido.

Las inscripciones cerrarán en breve, por lo que se invitó a las interesadas a sumarse a esta experiencia que promueve la convivencia, el turismo y el empoderamiento femenino.