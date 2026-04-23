Contactanos
Coahuila

Anuncian Girlz Ruta 4x4 en Monclova: evento recreativo para mujeres

El evento se llevará a cabo los días 1 y 2 de mayo, con un recorrido de 160 kilómetros por la región Centro.

Por Carolina Salomón - 23 abril, 2026 - 08:30 p.m.
Anuncian Girlz Ruta 4x4 en Monclova: evento recreativo para mujeres
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Anuncian la segunda edición del Girlz Ruta 4x4, un recorrido recreativo de 160 kilómetros que se realizará los días 1 y 2 de mayo por la región Centro.

       

      El alcalde Carlos Villarreal Pérez, junto a las organizadoras Nohely Martínez y Sheila Estefanía Palacios, destacó que este evento busca impulsar el turismo y la derrama económica en la región, en coordinación con el Gobierno del Estado y la Secretaría de Turismo de Coahuila.

      La ruta iniciará en Monclova y recorrerá municipios como Frontera, Nadadores y Sacramento, consolidándose como una actividad esperada por mujeres aficionadas al 4x4, tanto de la región como de otras partes del estado y del país.

       

      Las organizadoras señalaron que se trata de una ruta recreativa y familiar, exclusiva para mujeres de todas las edades, donde pueden participar desde niñas hasta adultas, ya sea con amigas o en familia.

      Además, se informó que habrá coordinación con corporaciones de seguridad para garantizar la tranquilidad de las participantes durante todo el recorrido.

       

      Las inscripciones cerrarán en breve, por lo que se invitó a las interesadas a sumarse a esta experiencia que promueve la convivencia, el turismo y el empoderamiento femenino.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados