Carlos Villarreal presenta su Primer Informe de Gobierno en Monclova

Bajo el lema "Arrancamos el motor del cambio", el alcalde Carlos Villarreal presentó su Primer Informe de Gobierno, contando con la presencia del gobernador Manolo Jiménez Salinas. Durante su mensaje, anunció la llegada de la empresa Yura Harness a Monclova, con una inversión de 300 millones de pesos y la generación de 1,300 empleos, además de una inversión conjunta con el Gobierno del Estado, superior a 700 millones de pesos en infraestructura, seguridad, programas sociales, desarrollo económico e imagen urbana.

El evento reunió a secretarios del Gobierno del Estado, diputadas y diputados locales, empresarios, alcaldes y alcaldesas de Coahuila, así como ciudadanos de la región. En este marco, los ediles de la Región Centro–Desierto entregaron sus informes de actividades al gobernador.

El alcalde Carlos Villarreal detalló que, dentro del Plan de Inversión Prendamos Monclova, este 2025 se destinaron 146 mdp a seguridad, en coordinación con el Gobierno del Estado, para equipamiento, tecnología y nuevas patrullas. En infraestructura, la inversión conjunta superó los 465 mdp; en Programas Sociales, se aplicaron 35 mdp; en Imagen Urbana, 36 mdp; y en Desarrollo Económico, 18 mdp, además de proyectos industriales superiores a 200 millones de dólares en desarrollo.

"En Monclova el motor del cambio ya está en marcha. Este primer año confirma que cuando trabajamos con coordinación, visión y compromiso, los resultados se reflejan en beneficios reales para todas las familias. Agradezco al gobernador Manolo Jiménez por sumar esfuerzos con el Municipio en un año de inversiones históricas", expresó el alcalde quien también agradeció y reconoció el apoyo de sus padres, su esposa Mavi, y su hijo Carlos Andrés, durante este primer año de gobierno.

Por su parte, el gobernador Manolo Jiménez Salinas reconoció el compromiso y resultados del Alcalde: "Reconozco el trabajo del alcalde Carlos Villarreal, su capacidad de gestión y su visión para que esta ciudad siga creciendo. Cuando Estado y Municipio trabajamos en equipo, los resultados se reflejan en más inversión, más oportunidades y una mejor calidad de vida para las familias."