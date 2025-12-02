Coahuila invierte 1,500 millones en infraestructura: Miguel Algara Acosta

SALTILLO, COAH.- El Secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de Coahuila, Miguel Ángel Algara Acosta, informó que durante el año 2025 se ejercieron entre mil 500 y mil 700 millones de pesos en obras de infraestructura en el estado.

Según detalló, alrededor del 90% de estos recursos provino del presupuesto estatal, mientras que el resto fue aportado por la Federación.

Proyectos de infraestructura en Coahuila para 2026

Algara Acosta explicó que la mayor parte de las obras ejecutadas fueron financiadas con recursos estatales derivados del Impuesto Sobre Nómina (ISN), el cual se encuentra etiquetado específicamente para infraestructura. Para el 2026, se estima que este impuesto genere entre 1,200 y 1,500 millones de pesos disponibles para nuevos proyectos.

De igual manera, el funcionario señaló que aún restan por finalizar dos proyectos de gran relevancia que ya cuentan con financiamiento asegurado y es el Sistema Vial Abastos–Independencia, en Torreón, así como la Carretera Derramadero–Zacatecas. Ambas obras, consideradas de las más grandes del estado, fueron proyectadas bajo un esquema multianual de 18 meses, por lo que su conclusión está programada para el próximo año.

Recortes federales y su impacto en la infraestructura de Coahuila

Algara Acosta mencionó que aún no se han definido las obras prioritarias para 2026, ya que corresponde al Gobernador Manolo Jiménez Salinas realizar el anuncio oficial. "Una vez que terminemos las obras en proceso y que nos reunamos con el gobernador para la planificación del próximo año, podremos precisar qué proyectos se llevarán a cabo. Esto ocurrirá a finales de este año y al inicio del 2026", comentó.

El Secretario también reconoció que existe incertidumbre respecto a posibles recortes federales para el próximo ejercicio, por lo que se mantiene cautela en la planeación presupuestal. "Desconocemos si habrá más recortes por parte del Gobierno Federal, pero no se descartan. Vamos a ver cómo inicia el año", señaló.

Pese a ello, aseguró que Coahuila continuará priorizando el desarrollo de infraestructura estratégica para fortalecer la movilidad y el crecimiento urbano en sus distintas regiones.