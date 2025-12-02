Pedro Torres recibe la Presea Manuel Acuña en Saltillo por su trayectoria

CIUDAD DE MÉXICO.- El alcalde Javier Díaz González, en compañía de su esposa, Luly López Naranjo, entregó la Presea Manuel Acuña en su edición 2025 al productor y director saltillense Pedro Torres Castilla, por su destacada trayectoria como creador audiovisual.

En el acto también estuvieron presentes artistas de la talla de Emmanuel y Lucía Méndez, así como Karla Wheelock, la primera mujer latinoamericana en escalar las Siete Cumbres, quienes se sumaron al reconocimiento y resaltaron la relevancia del homenaje a Pedro Torres.

Reconocimiento a la trayectoria de Pedro Torres en el arte

Díaz González resaltó la gran carrera que ha construido Torres Castilla durante varias décadas, cuyo trabajo y talento se ha reflejado no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, transformando la industria en la que se desarrolla.

"Si algo nos define en Saltillo es que no importa dónde estemos, ni qué tan grande sea el escenario, nunca dejamos de llevar a nuestra ciudad en el corazón. Y Pedro es quizá uno de los mejores ejemplos que tenemos de eso", comentó el alcalde.

Díaz González afirmó que Pedro Torres encarna el ADN del saltillense, que se caracteriza por la audacia, visión, disciplina, método y talento para seguir adelante, lo que convierte al homenajeado en un ejemplo para niñas, niños y jóvenes.

Durante la ceremonia se proyectó un video semblanza en el que se recordó la trayectoria de Torres Castilla, en el cual se mencionó la producción de reality shows como Big Brother y series como Mujeres Asesinas.

Además, dirigió videoclips musicales en los que trabajó con artistas como Juan Gabriel, Luis Miguel, Alejandro Fernández, Emmanuel y Julio Iglesias; así como campañas publicitarias de reconocidas marcas nacionales e internacionales.

El alcalde destaca la importancia de la cultura en Saltillo

Luego de recibir la Presea Manuel Acuña edición 2025, Pedro Torres Castilla agradeció al alcalde Javier Díaz González y a todas las personas que promovieron entregarle dicho reconocimiento.

"Recibir esta distinción es un honor profundo que agradezco sinceramente. Que este reconocimiento lleve el nombre de Manuel Acuña, un poeta cuya vida y obra quedaron señaladas por la fuerza del amor, le confiere un significado especial. Me conmueve y me compromete. Gracias a quienes hicieron posible este momento", comentó el homenajeado.

Pedro Torres Castilla nació en Saltillo, Coahuila; estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Anáhuac de la Ciudad de México; se especializó en Cinematografía en la London Film School de Inglaterra y en Colorimetría en los Laboratoires Éclair de París, Francia.

La directora del Instituto Municipal de Cultura, Leticia Rodarte Rangel, compartió con quienes asistieron al evento que la Presea Manuel Acuña tiene como objetivo reconocer a las personas creadoras y promotoras del arte y la cultura que han desarrollado su trabajo en Saltillo o fuera del municipio.

"Esta presea reconoce no solo una trayectoria excepcional, sino la capacidad de transformar a través del arte. Pedro Torres es un creador cuya visión ha trascendido fronteras y cuya obra honra a Saltillo. La Presea Manuel Acuña busca precisamente eso: destacar a quienes, desde su talento y disciplina, aportan al desarrollo cultural de nuestra ciudad y llevan su nombre con orgullo", comentó Rodarte Rangel.

En el evento también estuvo la representante del Gobierno de Coahuila en la Ciudad de México, Hilda Flores Escalera, en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas; María de Jesús Martínez López, regidora presidenta de la Comisión de Cultura y Rescate de Valores Humanos; Lucía del Carmen Dávila Flores, regidora; Mitchell Emmanuel Márquez de Luna, regidor; el secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro; así como familiares y amigos del homenajeado.