Familiares denuncian extorsiones de abogados falsos en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- Familiares de personas privadas de la libertad en el Cefereso de Mesillas denunciaron presuntas extorsiones y estafas cometidas por individuos que se hacen pasar por abogados.

A través de diversos grupos creados para compartir información, se han difundido números telefónicos de supuestos litigantes que ofrecen gestionar la libertad de los internos a cambio de cantidades que superan los 50 mil pesos.

De acuerdo con los afectados, estas personas simulan procesos legales que nunca concluyen, manteniendo la esperanza de las familias mientras exigen pagos adicionales bajo diversos pretextos. En algunos casos, los estafadores incluso envían documentos falsos para aparentar avances jurídicos.

Familias alertan sobre estafas de abogados en el Cefereso de Mesillas

La situación ha generado preocupación entre la comunidad, pues varios testimonios coinciden en que los engaños se repiten bajo distintos nombres y números telefónicos. Una situación por la que los familiares exhortan a no caer en este tipo de fraudes y verificar cualquier trámite únicamente con autoridades oficiales o abogados certificados.

Denuncias formales: víctimas de extorsiones deben acudir a autoridades

Asimismo, piden que quienes hayan sido víctimas de estos hechos acudan a presentar una denuncia formal y entreguen las evidencias correspondientes para que las autoridades puedan iniciar una investigación y frenar estas prácticas.