Carlos Villarreal presenta informe de actividades de SIMAS en Monclova

El Consejo del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Monclova-Frontera sesionó para presentar el informe de actividades correspondiente a marzo y al primer trimestre del ejercicio fiscal 2026, destacando una inversión de 16 millones de pesos en obras hidráulicas.

Durante la reunión, el alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que se sometieron a aprobación los reportes financieros, técnicos y administrativos, así como los avances en trabajos de mantenimiento, rehabilitación y construcción de redes de agua y drenaje en ambos municipios.

El edil señaló que el sistema mantiene un buen desempeño, con un 83 por ciento de las cuentas en orden, lo que refleja avances en la eficiencia operativa y financiera, además de permitir la continuidad de proyectos para fortalecer el servicio en beneficio de las familias de Monclova y Frontera.

Asimismo, destacó la coordinación con el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para impulsar obras prioritarias y atender necesidades urgentes en distintas colonias.

En total, explicó, se contempla una inversión cercana a los 40 millones de pesos al sumar recursos federales y municipales, destinados a ampliar y mejorar la infraestructura hidráulica.

Finalmente, Villarreal Pérez indicó que se trabaja en estudios hídricos para atender problemáticas históricas en sectores del noreste de la ciudad, así como en proyectos pluviales, con el objetivo de ofrecer soluciones de fondo que beneficien a la población en el mediano y largo plazo.