Fitch Ratings otorga calificación AAA(mex) a Saltillo: finanzas sanas

SALTILLO, COAHUILA.- La calificadora crediticia Fitch Ratings ratificó a Saltillo con la calificación ´AAA(mex)´, la más alta a nivel nacional, así como la calificación internacional de ´BBB-´, que corresponde al límite soberano de México.

Ambas calificaciones reafirman una Perspectiva Estable, de acuerdo con la publicación de la calificadora, que menciona que el desempeño fiscal de Saltillo se mantuvo favorable durante los últimos cinco años, con una recaudación de impuestos locales muy positiva, márgenes operativos favorables y sin contratación de nueva deuda financiera de corto ni de largo plazo, además de una liquidez muy alta.

Esto, además de referir que no se aplican riesgos asimétricos dada la evaluación neutral de políticas contables, reportes, nivel de transparencia, gestión y gobernanza, y pasivos de pensiones.

¿Qué significa la calificación AAA(mex) para Saltillo?

Estas calificaciones refrendan el compromiso del alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, de llevar a cabo acciones, programas y políticas públicas que mantengan las finanzas sanas y transparentes en la capital de Coahuila, con base en el Plan Municipal de Desarrollo.

En el caso de la calificación internacional obtenida de ´BBB-´, el presidente municipal destacó que Saltillo se ubica cuatro escalones por debajo de su perfil crediticio individual, ya que está limitada por la calificación soberana de México.

"Esto quiere decir que los gobiernos subnacionales mexicanos, en este caso los municipios, no pueden ser calificados por encima de la calificación soberana del país; sin esa restricción, nuestra ciudad escalaría estos cuatro niveles, estando a la par de ciudades como Milán en Italia y Bucarest en Rumania, y a nivel nacional con los municipios de Puebla y Corregidora", dijo.

Acciones del alcalde Javier Díaz González en finanzas públicas

Los factores clave de las calificaciones de Fitch Ratings fueron el perfil crediticio individual, perfil de riesgo, ingresos, gastos, pasivos y liquidez, perfil financiero y factores adicionales.

Cabe recordar que, además, gracias al manejo responsable y disciplinado de las finanzas públicas, durante el mes de octubre Standard & Poor's subió la calificación del municipio de Saltillo de ´mxAA+´ a ´mxAA++´ con perspectiva estable, una de las más altas que se pueden obtener a nivel nacional.