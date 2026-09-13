Carlos Villarreal refuerza la seguridad en Monclova: cateos frecuentes

Ante los cateos registrados con frecuencia en Monclova y la región centro, el alcalde Carlos Villarreal Pérez señaló que en materia de seguridad no se debe bajar la guardia para alcanzar los objetivos y mantener una ciudad y un Coahuila en paz.

Explicó que parte del modelo de seguridad consiste en dar seguimiento a las denuncias y mantener una coordinación permanente entre los gobiernos federal, estatal y municipal, respetando las atribuciones y alcances de cada orden.

"Cada uno tiene su soberanía, cada uno tiene sus alcances y tienen que trabajar de manera coordinada", señaló.

El alcalde indicó que las denuncias pueden ser anónimas o presentarse formalmente ante la Fiscalía, para posteriormente darles el seguimiento correspondiente y avanzar hacia el objetivo común de preservar la tranquilidad.

Villarreal destacó además que, de acuerdo con un estudio que conoció recientemente, Coahuila fue colocado nuevamente en primer lugar en materia de seguridad, lo que, consideró, fortalece el trabajo que se realiza de manera cotidiana.