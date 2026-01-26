Carlos Villarreal apoya a ex obreros de AHMSA en su lucha por justicia social

El alcalde Carlos Villarreal Pérez se pronunció respecto a la movilización que mantienen ex obreros de Altos Hornos de México (AHMSA) frente a Palacio Nacional, donde buscan obtener una audiencia directa con la presidenta de la República para resolver su situación laboral, la cual se ha prolongado por casi tres años.

El edil señaló que es válido el esfuerzo que realizan los ex trabajadores en la búsqueda de justicia social, al tiempo que reconoció la difícil situación que han enfrentado ellos y sus familias desde el cierre de la empresa. No obstante, destacó que existe expectativa positiva ante los avances recientes del proceso.

"Es válido todos esos esfuerzos que ellos hacen por buscar la justicia social para cada uno de ellos, pero también entendemos que ya se tiene mencionando desde hace tiempo que se ve una luz al final del túnel, con fechas que se publicaron en semanas recientes, donde se establece un cronograma más claro del proceso que está por culminar, en menos de un mes y 15 días como se ha mencionado", expresó el alcalde.

Villarreal Pérez subrayó que la libertad de expresión y manifestación de los ex obreros es comprensible, considerando que han vivido cerca de tres años de incertidumbre laboral. Indicó que esta problemática ha impactado no solo a los trabajadores directos, sino también a sus familias y al sector de la proveeduría en la Región Centro.

Agregó que el proceso cuenta ya con plazos bien establecidos, por lo que los ex obreros tienen el derecho de tocar puertas y exigir que las fechas anunciadas se cumplan, con el objetivo final de brindar certeza jurídica a cada uno de los afectados.

En este sentido, consideró fundamental que los trabajadores cuenten con una asesoría adecuada para conocer sus derechos y las decisiones que deberán tomar en cada etapa. El alcalde reconoció que las manifestaciones se han desarrollado de manera pacífica y con cautela, por lo que reiteró el llamado a las autoridades para que los ex obreros se sientan respaldados durante este proceso.

Finalmente, Villarreal Pérez señaló que quienes viven en esta región entienden la demanda y el impacto que ha tenido esta situación, derivada de decisiones tomadas en el pasado que afectaron de manera directa e indirecta a miles de ciudadanos de la región Centro.