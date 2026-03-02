Carlos Villarreal asegura que se investigará extorsión en Monclova

Luego de la publicación difundida en redes sociales donde se acusa a un elemento de Seguridad Pública de presunta extorsión en la colonia Hipódromo, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, fijó postura y aseguró que cualquier señalamiento contra un servidor público será atendido por la vía institucional.

El edil subrayó que la corporación no puede medirse por la conducta individual de uno de sus integrantes, pero dejó en claro que, si algún elemento incurre en actos indebidos, deberá enfrentar las consecuencias. Explicó que aun cuando no exista una denuncia formal, si se recibe información o evidencia sobre una posible irregularidad, se da seguimiento de oficio a través de la Comisión de Honor y Justicia de Seguridad Pública.

Carlos Villarreal detalló que dicho órgano interno es el encargado de citar a los involucrados, analizar las pruebas y determinar si existe responsabilidad administrativa. En caso de que los hechos pudieran constituir un delito, exhortó a la parte afectada a presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para que se inicie una investigación formal y se deslinden responsabilidades conforme a derecho.

El alcalde recordó que durante la actual administración se han dado de baja alrededor de diez elementos por diversas faltas, mientras que otros más permanecen en proceso de revisión, lo que —dijo— demuestra que no existe tolerancia ante conductas irregulares. Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a utilizar los canales oficiales, incluso de manera anónima, ya sea directamente con el director de Seguridad Pública o con el regidor del ramo, a fin de garantizar que cualquier actuación indebida sea investigada y, de comprobarse, sancionada.