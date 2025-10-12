Carlos Villarreal Supervisa Instalación de Punto Violeta en Parque de las Américas

Monclova, Coah.- Con el objetivo de seguir fortaleciendo la seguridad y la protección de las familias monclovenses, el alcalde Carlos Villarreal supervisó la instalación de un nuevo Punto Violeta en el Parque de las Américas, ubicado en la colonia El Pueblo.

Este nuevo punto forma parte del Modelo de Seguridad Coahuila, impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, mediante el cual se refuerza la vigilancia en espacios públicos y áreas verdes de la ciudad. Los Puntos Violeta están diseñados para brindar atención, apoyo y protección a mujeres en situaciones de riesgo, y al mismo tiempo fortalecer la seguridad en parques, campos deportivos y zonas recreativas.

El alcalde destacó que este Punto Violeta fijo se integra a la red de infraestructura tecnológica con la que cuenta Monclova, ya que está equipado con cámaras 360°, sistema de reconocimiento facial, botón de pánico e interfón con enlace directo al C2, lo que permite una respuesta inmediata de las corporaciones en caso de emergencia.

"Seguimos trabajando en equipo con nuestro gobernador Manolo Jiménez para que Monclova cuente con las mejores herramientas de seguridad y nuestras familias vivan con tranquilidad", señaló Carlos Villarreal durante la supervisión.

Como parte del plan integral, se proyecta alcanzar 28 Puntos Violeta operativos durante el 2025, distribuidos estratégicamente en toda la ciudad, con respaldo tecnológico y el trabajo coordinado entre corporaciones del Gobierno del Estado y el Municipio.

Con acciones como ésta, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir haciendo equipo con el gobernador y los tres órdenes de gobierno para fortalecer el modelo de seguridad y proteger a todas las familias de la Región Centro.