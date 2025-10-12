Marcha en Monclova por la protección de la vida y la mujer

Con el objetivo de promover la protección y el valor de la vida, se llevó a cabo en Monclova la marcha en favor de la mujer y la vida, encabezada por Monseñor Hilario González García, obispo de la Diócesis de Saltillo. Esta actividad forma parte de una iniciativa nacional que ya registra su quinta edición y que en la región se ha realizado en al menos tres ocasiones, con la participación de diversas iglesias, organizaciones no gubernamentales y movimientos locales.

Durante la marcha, el obispo González destacó que la vida es un don y una bendición que debe ser cuidada, protegida y promovida desde su concepción hasta su final natural. "Más que la cantidad de personas, lo importante es el espíritu y el testimonio que damos del valor de la vida humana", señaló.

La jornada concluyó con una misa en el Cristo la Bartola, en la que los participantes elevaron oraciones por la vida de todos los mexicanos, pidiendo ambientes de paz y seguridad que permitan un desarrollo integral de las personas. La actividad coincidió con el Jubileo Mundial de la Espiritualidad Mariana, durante el cual el Papa ha promovido vigilias de oración y rosarios por la paz y la protección de la vida.

Asimismo, los organizadores enviaron un mensaje de esperanza a las personas que atraviesan momentos difíciles o contemplan terminar con su vida: "Siempre hay esperanza. Nadie tiene que recurrir a eso para salir adelante.

Con esta actividad, Monclova se suma a un esfuerzo nacional que busca visibilizar la importancia de la vida y generar conciencia sobre su cuidado y respeto desde todas las etapas.