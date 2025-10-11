Atacan gravemente a devoto del ´Niño Fidencio´

MONCLOVA, COAH. – Con heridas graves, principalmente en la cabeza y el brazo, fue trasladado al Hospital General Amparo Pape de Benavides el sanador espiritual Carlos Alberto Macías Guzmán, tras ser atacado a machetazos por varios sujetos durante la madrugada de este sábado en la colonia Hipódromo.

Los hechos ocurrieron alrededor de la 01:00 horas sobre la calle 12, entre las avenidas 3 y 5, cuando el hombre —conocido por su labor de curación y por ser devoto del "Niño Fidencio"— fue interceptado por varios individuos que lo agredieron con violencia. De acuerdo con testigos, los atacantes comenzaron a golpearlo y a herirlo con machetes, ocasionándole una herida profunda en el antebrazo izquierdo y otra en la cabeza.

Vecinos de la zona, que lo identificaron rápidamente por su trabajo en la comunidad, solicitaron apoyo a los servicios de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar y trasladaron al lesionado al hospital, donde ingresó consciente, pero con lesiones de consideración.

Minutos antes del ataque, Carlos había realizado una transmisión en vivo en redes sociales, en la que narró haber sido hostigado por sujetos que le cerraron el paso con un vehículo y lo siguieron hasta las inmediaciones de su domicilio. Según su familia, fue sacado a golpes de su casa, donde finalmente ocurrió la agresión.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar de los hechos e iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con los responsables. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.

La familia de Carlos Alberto Macías Guzmán exige justicia y protección, afirmando que su único propósito ha sido el de ayudar a otros a través de la sanación espiritual.