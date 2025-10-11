Mujer fallece en plena vía pública dentro del centro de Saltillo

Saltillo, Coahuila. – Una mujer identificada como Claudia "N", de aproximadamente 40 años, perdió la vida la mañana de este sábado en la zona Centro de Saltillo, presuntamente a causa de un infarto fulminante.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Juan Aldama e Ignacio Allende, donde testigos indicaron que la mujer caminaba acompañada de su hija y su yerno cuando, de manera repentina, se llevó las manos al pecho y cayó sobre la banqueta.

Ciudadanos que presenciaron la escena intentaron auxiliarla mientras solicitaban apoyo a los servicios de emergencia. Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes intentaron reanimarla, pero lamentablemente ya no presentaba signos vitales.

Según los primeros reportes de las autoridades, la mujer se dirigía a un consultorio médico, ya que padecía hipertensión arterial.

Elementos de la Policía Municipal y de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa exacta del fallecimiento.

Las autoridades señalaron que no se encontraron indicios de violencia, por lo que todo apunta a una muerte natural.