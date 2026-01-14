Contactanos

Hilda Sevilla
Por Hilda Sevilla - 14 enero, 2026 - 07:42 p.m.
Emanuel Garza Fishburn, Secretario de Educación en la entidad.

SALTILLO, COAH.- La Secretaría de Educación de Coahuila (SEDU) dio a conocer el inicio del proceso de preinscripciones para el ciclo escolar 2026–2027, el cual se desarrollará de manera gradual durante los meses de enero y febrero, conforme al nivel educativo de las y los aspirantes.

Emanuel Garza Fishburn, Secretario de Educación en la entidad, informó que las preinscripciones para Educación Inicial y Preescolar se realizarán del 26 de enero al 6 de febrero; las correspondientes a Primaria, del 3 al 13 de febrero; mientras que el registro para Secundaria estará disponible del 9 al 27 de febrero.

Fechas de preinscripción

El funcionario explicó que el trámite deberá efectuarse a través de la aplicación Preinscripciones Coahuila, así como en el sitio web www.inscripciones.org, plataformas diseñadas para facilitar un proceso ágil y accesible para las familias.

Para brindar apoyo y orientación a madres, padres de familia y tutores, la dependencia habilitó las líneas telefónicas 844 411 88 35, 844 411 88 44 y 844 411 88 00, en las extensiones 3125 y 3434.

Importancia del registro en tiempo

Garza Fishburn subrayó que realizar el registro en los tiempos establecidos permite una correcta planeación del sistema educativo, además de garantizar procedimientos ordenados, transparentes y el ejercicio pleno del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes en Coahuila.

Finalmente, hizo un llamado a las familias a llevar a cabo el trámite de preinscripción en tiempo y forma, a fin de asegurar la continuidad académica de los estudiantes en el próximo ciclo escolar.

Inician preinscripciones para el ciclo escolar 2026–2027 en Coahuila
La Secretaría de Educación de Coahuila (SEDU) dio a conocer el inicio del proceso de preinscripciones para el ciclo escolar 2026–2027.

