Inician preinscripciones para el ciclo escolar 2026–2027 en Coahuila

SALTILLO, COAH.- La Secretaría de Educación de Coahuila (SEDU) dio a conocer el inicio del proceso de preinscripciones para el ciclo escolar 2026–2027, el cual se desarrollará de manera gradual durante los meses de enero y febrero, conforme al nivel educativo de las y los aspirantes.

Emanuel Garza Fishburn, Secretario de Educación en la entidad, informó que las preinscripciones para Educación Inicial y Preescolar se realizarán del 26 de enero al 6 de febrero; las correspondientes a Primaria, del 3 al 13 de febrero; mientras que el registro para Secundaria estará disponible del 9 al 27 de febrero.

Fechas de preinscripción

El funcionario explicó que el trámite deberá efectuarse a través de la aplicación Preinscripciones Coahuila, así como en el sitio web www.inscripciones.org, plataformas diseñadas para facilitar un proceso ágil y accesible para las familias.

Para brindar apoyo y orientación a madres, padres de familia y tutores, la dependencia habilitó las líneas telefónicas 844 411 88 35, 844 411 88 44 y 844 411 88 00, en las extensiones 3125 y 3434.

Importancia del registro en tiempo

Garza Fishburn subrayó que realizar el registro en los tiempos establecidos permite una correcta planeación del sistema educativo, además de garantizar procedimientos ordenados, transparentes y el ejercicio pleno del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes en Coahuila.

Finalmente, hizo un llamado a las familias a llevar a cabo el trámite de preinscripción en tiempo y forma, a fin de asegurar la continuidad académica de los estudiantes en el próximo ciclo escolar.