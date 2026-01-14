Alcaldes de Saltillo y Monterrey firman convenio para fortalecer colaboración

MONTERREY, NUEVO LEÓN.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, reiteraron su compromiso para fortalecer la colaboración económica y turística entre ambos municipios rumbo a la máxima fiesta del fútbol en el mundo.

A través de la firma de un convenio de colaboración, realizada en la Presidencia Municipal de la capital de Nuevo León, se destacó que Saltillo, como subsede, complementará la oferta hotelera y de servicios de Monterrey durante el máximo evento mundialista que se realizará este año.

Javier Díaz González señaló que Saltillo se encuentra preparado con 4 mil habitaciones, además de una amplia oferta turística como la ruta Vinos y Dinos, que se relanzó en 2025 con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas; 22 museos, entre ellos el Museo del Desierto, el museo de paleontología más grande e importante de Latinoamérica; así como una gran riqueza gastronómica.

Mencionó además que se reactivó la conectividad aérea con el relanzamiento del Aeropuerto de Saltillo, con vuelos a la Ciudad de México y próximamente a Cancún, a los que se irán incorporando más destinos.

"Estamos puestos para entrarle con todo, para trabajar de la mano con nuestros amigos regiomontanos, con el alcalde Adrián de la Garza y su administración municipal. Este es el primer paso de una relación fructífera, no solo en materia turística", afirmó.

Díaz González reiteró que este convenio representa también el inicio de una relación de colaboración en materia turística y en otros temas que podrán seguir desarrollándose entre Monterrey y Saltillo posterior a la máxima fiesta del fútbol.

Por su parte, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, destacó que Saltillo complementará la oferta hotelera y de servicios durante la máxima fiesta del fútbol a nivel mundial que se celebrará este año.

Señaló que Monterrey cuenta con alrededor de 12 mil habitaciones y que, aun sumando las de municipios como San Pedro, San Nicolás, Santa Catarina, Guadalupe o Juárez, será necesario incorporar la capacidad instalada de Saltillo, lo que generará importantes beneficios para toda la región.

"Saltillo tiene la capacidad instalada y además un tema muy importante: en todo Coahuila, hay que reconocer, entre otras cosas, la estrategia de seguridad que han tenido. Es un estado seguro, y la ciudad de Saltillo ni se diga", expresó.

El alcalde de Monterrey destacó también la ruta Vinos y Dinos.

"Conozco este ofrecimiento que tiene el estado de Coahuila y Saltillo; es muy interesante no solo para la gente de Monterrey y de la República, sino para quienes vengan de otras partes del mundo", señaló.

Adrián de la Garza mencionó además la posición estratégica del Aeropuerto de Saltillo, que incluso beneficia al área metropolitana de Monterrey.

"Es estratégico llevar a cabo este convenio para realizar acciones conjuntas entre ambas ciudades. Cuenten con toda nuestra disposición como gobierno; vamos a trabajar de forma coordinada, eficiente y efectiva", refirió.

Ximena Tamariz García, secretaria de Desarrollo Económico en Monterrey, mencionó que con la firma del convenio se logra no solo trascender fronteras para acercar aún más a ambas ciudades, sino también estrechar la colaboración, promover una mayor derrama económica y posicionar a Monterrey y Saltillo, de la mano de la industria turística, como referentes del turismo cultural, gastronómico y enológico a nivel global.

Durante la firma del convenio estuvieron presentes, por parte del Gobierno Municipal de Saltillo, Francisco Saracho Navarro, secretario del Ayuntamiento; César Iván Moreno Aguirre, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos; Lydia María González Rodríguez, directora de Turismo; y Enrique Garza Naranjo, director de Fomento Económico.

Por parte del Gobierno de Monterrey asistieron Héctor Antonio Galván Ancira, director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Ayuntamiento; Fernando Jesús Margain Sada, jefe de Gabinete; y Arturo Alejandro Cantú González, director de Turismo.