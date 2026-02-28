'Barren' Frontera: Detienen a 11 personas en operativo de seguridad

Frontera, Coah.— Un intenso operativo de barrido y prevención del delito fue desplegado por elementos de la Policía Municipal de Ciudad Frontera en diversos sectores considerados de alta incidencia, logrando como resultado la detención de 11 personas y el aseguramiento de un vehículo.

El despliegue fue encabezado por el director de Seguridad Pública, Gabriel Vázquez Ramírez, bajo la coordinación del subdirector Edgar Eli Hernández Flores, con apoyo del responsable de turno, Víctor Gaytán Rocha. Las acciones se concentraron en colonias señaladas por reportes ciudadanos como puntos conflictivos, entre ellas Elsa Hernández, Morelos, Aviación, Jardines del Aeropuerto, La Sierrita, Independencia, Occidental, Guadalupe Borja y Bellavista.

Durante los recorridos de vigilancia, los oficiales detectaron a varios individuos cometiendo faltas administrativas en la vía pública. Como resultado, 10 personas fueron arrestadas por inhalar sustancias tóxicas en espacios públicos, conducta que representa un riesgo tanto para su integridad como para la seguridad del entorno. Asimismo, otra persona fue detenida por incurrir en una falta relacionada con la conducción de un vehículo bajo los influjos del alcohol.

En el mismo operativo, la unidad del conductor fue asegurada y trasladada al corralón municipal, donde quedó bajo resguardo.

Las personas detenidas fueron llevadas a las instalaciones de la Comandancia Municipal y puestas a disposición del juez calificador, quien determinará las sanciones correspondientes conforme al reglamento.

Autoridades municipales informaron que estos operativos continuarán de manera permanente con el objetivo de inhibir conductas delictivas y reforzar la seguridad en los sectores con mayor número de reportes ciudadanos.