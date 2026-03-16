Diego Garduño anuncia la inauguración de la Ciudad Judicial en Sabinas

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La Ciudad Judicial de Sabinas se encuentra en la fase final de preparación para su inauguración, prevista tentativamente para finales de este mes de marzo.

En el nuevo complejo se instalarán las diferentes Agencias de Ministerios Públicos, así como el Centro de Atención para la Mujer (CAM), con el objetivo de centralizar los servicios de procuración de justicia en un solo espacio.

El Delegado de la Fiscalía General del Estado en la Delegación Carbonífera, Lic. Diego Garduño Guzmán, confirmó que actualmente se realizan los últimos detalles para que las dependencias puedan trasladarse al nuevo recinto.

Señaló que, hasta ahora, las oficinas se encuentran distribuidas en distintos puntos de la ciudad, lo que dificulta la atención integral a la ciudadanía.

Con la apertura de la Ciudad Judicial, se busca reunir en un mismo lugar los servicios de Ministerio Público, medidas cautelares, defensoría y juzgado penal, todos ubicados en un rango de escasos metros. Esta integración permitirá agilizar los procesos y ofrecer una justicia más rápida y expedita, en línea con la propuesta del Gobernador del Estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas.

El proyecto representa un avance significativo en materia de infraestructura judicial, ya que facilitará la coordinación entre las distintas áreas y brindará mayor accesibilidad a los habitantes de Sabinas y la Región Carbonífera. La concentración de servicios en un solo espacio también contribuirá a mejorar la eficiencia en la atención de casos y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.

La obra ha sido posible gracias a la inversión destinada por el Gobierno del Estado en el rubro de seguridad, así como a las gestiones del Fiscal General del Estado, maestro Federico Fernández Montañez. Con ello, se reafirma el compromiso de las autoridades por garantizar un sistema de justicia moderno, cercano y eficaz para la población de la Cuenca Carbonífera.