Oscar Ríos anuncia nueva empresa que generará 2 mil empleos en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.- Será a finales del mes de abril cuando se reactive el empleo en el municipio de San Juan de Sabinas, gracias a la instalación de una importante empresa extranjera que detonará, en su primera etapa, la creación de 300 empleos directos y posteriormente alcanzará la cifra de 2 mil plazas laborales, tal y como lo anunció en su momento el Gobernador del Estado.

El alcalde Oscar Ríos Ramírez informó que la compañía ya inició con la construcción de sus instalaciones, puesto que, contemplan dos naves industriales que servirán como base para el desarrollo de sus operaciones.

Con ello, se busca dar un nuevo impulso a la economía local de esta localidad y, fortalecer la generación de más oportunidades para los habitantes.

Ríos Ramírez agradeció al gobernador Manolo Jiménez por este logro y, a la vez a los empresarios extranjeros por la confianza depositada en este gobierno que representa como alcalde, logrando dar empleo a 2 mil trabajadores, -será una oportunidad que beneficiará a todas las personas-, expresó el edil.

El Presidente Municipal, subrayó que, uno de los objetivos principales es lograr que Nueva Rosita vuelva a resurgir como un polo de desarrollo, esfuerzo que se está concretando con el apoyo incondicional del mandatario estatal, quien ha respaldado la llegada de nuevas inversiones al municipio.

Finalmente, y en otro tema, agregó también que, los proyectos de construcción de las empresas Merco y Aurrera ya cuentan con los trámites pertinentes, lo que permitirá también la generación de empleos y la incorporación de mano de obra calificada, consolidando así un panorama alentador para la economía de San Juan de Sabinas.