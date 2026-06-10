Carlos Villarreal supervisa obras de pavimentación en Monclova

Monclova, Coah.- Con el objetivo de dar seguimiento permanente a las obras que se desarrollan en distintos sectores de la ciudad, el alcalde Carlos Villarreal realizó un recorrido de supervisión por los trabajos de pavimentación en la calle Nogales, de la colonia La Amistad, y en la calle Revolución, de la colonia Barrera.

Estas acciones forman parte del Plan Prendamos Monclova 2026 que se realiza en equipo con el gobernador Manolo Jiménez para seguir fortaleciendo la infraestructura vial, mejorar la movilidad y atender necesidades prioritarias de las familias monclovenses.

Durante el recorrido, el alcalde verificó el avance físico de las obras y reiteró que la supervisión constante permite garantizar que los proyectos se desarrollen conforme a lo programado y generen beneficios directos para la ciudadanía.

Carlos Villarreal destacó que el respaldo del gobernador Manolo Jiménez ha sido fundamental para impulsar proyectos que permiten mejorar la calidad de vida de las familias y responder con resultados concretos a las necesidades de la población.

"Gracias al trabajo en equipo con nuestro gobernador Manolo Jiménez seguimos avanzando con obras que mejoran la movilidad y fortalecen la infraestructura de nuestros sectores. Estamos supervisando cada proyecto porque nuestro compromiso es que las familias vean resultados y cuenten con vialidades más seguras, funcionales y en mejores condiciones para su vida diaria", señaló.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Monclova reafirma su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado para impulsar obras que fortalezcan la conectividad, mejoren la movilidad y contribuyan al crecimiento ordenado de la ciudad, llevando desarrollo parejo a todos los sectores de Monclova.