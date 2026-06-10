Diputada electa Esra Ibne Cavazos del Bosque celebra triunfo en Monclova

Tras concluir el recuento de votos realizado por el Comité Distrital Electoral del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), Esra Ibne Cavazos del Bosque recibió este miércoles la constancia de mayoría que la acredita oficialmente como diputada electa por el Distrito 05.

La representante de la alianza PRI-UCD obtuvo un total de 39 mil 686 votos en la jornada electoral celebrada el pasado 7 de junio, resultado que fue ratificado una vez finalizado el cómputo y recuento de sufragios por parte de la autoridad electoral.

La entrega del documento se realizó en las instalaciones del Comité Distrital Electoral, donde Cavazos del Bosque estuvo acompañada por la suplente Glenda Suarez, su familia, la diputada local Guadalupe Oyervides Valdez y por el subsecretario de Gobierno en la Región Centro, Sergio Sisbeles Alvarado, además de simpatizantes y representantes de los partidos que integraron la coalición.

"A todo el equipo, a todos los que se sumaron en buena voluntad, a la sociedad civil, a los empresarios, a toda la gente, amigos y funcionarios. Me queda claro que el trabajo realizado por nuestro gobernador, el ingeniero Manolo Jiménez, en coordinación con nuestro alcalde, el licenciado Carlos Villarreal, hoy es parte de esta gran confianza que la ciudadanía demostró en las urnas", expresó.

Cavazos del Bosque señaló que el resultado electoral refleja la confianza de los ciudadanos en el proyecto que representó durante la contienda.

"Como su diputada hoy electa por el Distrito Quinto estoy muy contenta. Me acompaña mi familia, mis amigos, mi compañera suplente, la maestra Glenda, y todos los que ustedes pueden observar, porque esta confianza se construyó y es un mensaje claro de que aquí en Coahuila y en Monclova la unidad es prioridad", afirmó.

Con la constancia de mayoría, la legisladora electa quedó formalmente acreditada para representar al Distrito 05 en el Congreso del Estado durante el próximo periodo legislativo.

Durante el acto, la diputada electa agradeció el respaldo recibido en las urnas y reiteró su compromiso de trabajar en favor de los ciudadanos que respaldaron su proyecto político.