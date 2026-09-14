Carlos Villarreal supervisa obras de infraestructura en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal realizó durante la semana del 7 al 13 de septiembre el arranque, entrega y supervisión de obras de infraestructura urbana con una inversión superior a los 6.8 millones de pesos, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez.

Las acciones buscan mejorar la infraestructura urbana, la movilidad y los servicios en distintos sectores de Monclova, mediante trabajos de pavimentación, drenaje y rehabilitación de espacios.

Acciones de infraestructura urbana

Durante la semana se puso en marcha la pavimentación de la calle Mariano Escobedo, en la colonia Loma Linda, entre Villa Florida y el Libramiento Carlos Salinas de Gortari. También se entregó la pavimentación de la calle Gómez Palacio, en la colonia Barrera, entre Lázaro Cárdenas y Chamizal.

Como parte de la agenda de supervisión, Villarreal revisó los avances de la pavimentación de la calle Francisco Villa, en la colonia San Salvador, entre Fernando de los Santos y Dionisio Velarde. Asimismo, supervisó los trabajos de pavimentación en calle Pinos y Privada Río Monclova, en la colonia Campestre de Estancias; las obras de drenaje en las calles Mutualismo, Hidalgo y Benito Juárez Sur, en la Zona Centro, y Alfredo Paredes, en la colonia Las Esperanzas.

Supervisión de obras y compromiso del alcalde

La agenda también incluyó la supervisión de la rehabilitación de los Paseos, en la colonia Miravalle. El alcalde Carlos Villarreal destacó que la atención a la infraestructura es una prioridad para su administración y que las obras permiten responder a las necesidades de los distintos sectores. "Estamos trabajando para que las obras lleguen a donde más se necesitan, mejorando vialidades, servicios y espacios públicos; lo hacemos de manera coordinada y con una visión clara de seguir impulsando el desarrollo de Monclova", señaló.

El Gobierno Municipal refrendó su compromiso de continuar trabajando en equipo con el Gobierno del Estado para atender las necesidades de los distintos sectores, fortalecer la infraestructura y avanzar en la construcción de una ciudad con mejores servicios y condiciones para sus familias.