Blindan Coahuila con 10 mil policías despliegan fuerzas en 38 municipios

SALTILLO, COAH.- Más de 10 mil elementos de fuerzas federales, estatales y municipales serán desplegados de manera permanente en los 38 municipios de Coahuila durante las fiestas patrias, informó Hugo Gutiérrez, secretario de Seguridad.

El operativo contempla las celebraciones del Grito de Independencia y el desfile del 16 de septiembre, además de vigilancia en carreteras y zonas urbanas y rurales que colindan con otros estados.

Gutiérrez explicó que cada municipio cuenta con un esquema operativo adaptado a sus características y a la cantidad de personas que se espera acudan a los festejos.

Por instrucciones del gobernador, autoridades de la Secretaría de Gobierno, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad se reunieron con alcaldes, secretarios de ayuntamiento y directores de las policías preventivas municipales para homologar el operativo.

El despliegue tendrá especial atención en Saltillo, Torreón, Monclova, Piedras Negras y Ciudad Acuña, aunque la coordinación abarcará los 38 municipios.

El secretario señaló que también se mantendrán los blindajes carreteros y la vigilancia en zonas limítrofes con Zacatecas, Nuevo León y Durango.

Respecto a las medidas para impedir el consumo de alcohol en la vía pública, como las implementadas en Saltillo, indicó que cada municipio establecerá su esquema de acuerdo con sus condiciones operativas.

Gutiérrez afirmó que el objetivo es lograr un saldo blanco y permitir que la población disfrute las celebraciones en familia con seguridad y tranquilidad.

Aunque hasta el momento no se han detectado puntos de riesgo, advirtió que las autoridades mantienen una vigilancia permanente y capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.

"Nosotros no podemos echar campanas al vuelo ni levantar bandera blanca", señaló.

El funcionario agregó que la seguridad requiere atención minuto a minuto, debido a que las condiciones pueden cambiar de un momento a otro.

Como parte de las acciones preventivas en carreteras, se dispondrá de tres unidades del municipio de Arteaga, además de la participación de la Policía Estatal y la Policía Municipal de Saltillo, para prevenir accidentes, particularmente los relacionados con vehículos de carga pesada y altas velocidades.