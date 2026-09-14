Desaparece Héctor Bueno Sánchez: Familia pide ayuda en Monterrey

Familiares de Héctor Bueno Sánchez, conocido como "El Mosco", perdieron comunicación con él hace más de 20 días y piden apoyo para localizarlo.

Familiares de Héctor Bueno Sánchez, conocido por amigos y familiares como "El Mosco", solicitaron el apoyo de la ciudadanía para localizarlo, luego de que hace más de 20 días perdieron comunicación con él. Evelin Bueno, hermana de Héctor, explicó que el hombre salió con rumbo a Monterrey, Nuevo León, debido a que había sido citado para acudir a un trabajo; sin embargo, desconoce el sitio exacto al que se dirigía.

Señaló que desde entonces la familia no ha podido establecer comunicación con él y que su teléfono celular no ha sido contestado, situación que mantiene preocupados a sus seres queridos. Ante la falta de información, Evelin pidió a quienes pudieran tener algún dato sobre el paradero de Héctor que lo hagan llegar a la familia, especialmente a personas de Monterrey y municipios cercanos. "Buscamos a mi hermano Héctor Bueno Sánchez, conocido por amigos y familiares como ´El Mosco´. Hace más de 20 días que no sabemos nada de él. Iba a un trabajo rumbo a Monterrey, pero no sabemos exactamente el lugar", expresó.

La familia también solicitó compartir la información en grupos ciudadanos de Monterrey y la Región Centro, con la esperanza de obtener algún dato que permita establecer su ubicación. Cualquier información puede comunicarse a los teléfonos 866 211 7290 y 866 141 3733.