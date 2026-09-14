Reducción de accidentes en carretera 57: Coahuila

SALTILLO, COAH.- Los operativos carrusel implementados en el tramo Los Chorros de la carretera 57 redujeron hasta 40% los accidentes, informó Ramiro Durán, subsecretario de Protección Civil de Coahuila.

El funcionario señaló que la velocidad es el principal factor de riesgo en este tramo, por lo que el operativo busca que los vehículos de carga respeten el límite de 60 kilómetros por hora y circulen por el carril derecho.

Aunque la estrategia ha generado molestias entre algunos transportistas y puede retrasar sus tiempos de traslado, Durán destacó que el objetivo es prevenir accidentes, algunos de ellos mortales.

Los operativos carrusel han logrado reducir accidentes

Como parte del protocolo de atención, Seguridad Pública del Estado mantiene una grúa en las inmediaciones del restaurante García, aproximadamente en el kilómetro 235, para retirar de inmediato los vehículos involucrados en un siniestro.

Cuando ocurre un accidente, se cierran de manera inmediata las vías estatales de San Antonio y Los Lirios, así como el acceso de la caseta de Huachichil, para facilitar el ingreso de la grúa, retirar las unidades y reabrir la circulación.

Durán recordó que algunos percances han provocado cierres de hasta 12 horas, además de periodos adicionales de espera debido a que los conductores permanecen dormidos durante la paralización de la vía.

La modernización de la carretera 57 requiere inversión

Protección Civil estatal mantiene coordinación con el municipio de Arteaga para movilizar de inmediato ambulancias y camiones de bomberos ante posibles emergencias.

La importancia de mantener abierta esta carretera también radica en la movilidad de los habitantes de la sierra de Arteaga. El municipio está conformado por 26 ejidos, de los cuales 25 se encuentran en la sierra, después del tramo Los Chorros.

De acuerdo con Durán, diariamente más de 3 mil personas provenientes de esas comunidades se trasladan a trabajar a los parques industriales de la región sureste de Saltillo.

El funcionario señaló que los cierres de la carretera han generado preocupación entre empresas de la región, debido a que los trabajadores pueden quedar varados y no llegar a sus centros laborales.

Proyectos para mejorar la seguridad en la carretera

Como solución definitiva, planteó la modernización del tramo, para la cual se requieren recursos federales por un monto superior a mil 500 millones de pesos.

El proyecto contempla ampliar los puentes Chorros 1 y Chorros 2 y construir un túnel de 500 metros lineales, con lo que se busca reducir hasta 35 por ciento la pendiente de la vía.

Durán informó que los proyectos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) ya fueron autorizados y que la manifestación de impacto ambiental del Gobierno del Estado también fue liberada.

El municipio de Arteaga, agregó, ya liberó las subdivisiones de afectación necesarias para ejecutar los trabajos, incluido el desmontaje de una parte del tramo para reducir el declive.

"Solamente falta la designación de los recursos", afirmó el subsecretario, quien consideró que el proyecto está analizado y trabajado.

Durán confió en que el proyecto pueda ser incluido en el presupuesto federal y destacó la coordinación entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Manolo Jiménez.

Mientras se define la asignación de recursos, autoridades estatales y municipales mantienen los operativos carrusel y los protocolos de atención para reducir accidentes y agilizar la circulación en Los Chorros.