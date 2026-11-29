Como parte del trabajo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para fortalecer la infraestructura urbana y mejorar los servicios públicos, el alcalde Carlos Villarreal encabezó, del 23 al 28 de noviembre, el arranque y la supervisión de obras en distintos sectores de Monclova, con una inversión superior a 37.8 millones de pesos, a través del Plan de Inversión Prendamos Monclova y el programa de obras sociales En Equipo Le Entramos.

Entre las acciones que se supervisaron destaca la rehabilitación de la Plaza Campestre Los Ángeles, en la colonia Los 90´s, espacio público que será renovado para beneficio de las familias de ese sector. Asimismo, se supervisó la reposición de 285 metros lineales de subcolector en la calle Hidalgo, en la colonia Estancias de San Juan Bautista, obra ejecutada por SIMAS Monclova-Frontera para mejorar el servicio de drenaje.

En la colonia Elsa Hernández arrancó la rehabilitación de la Plaza Teresitas, mientras que en la colonia San Francisco se realizó la supervisión final de los trabajos de rehabilitación de más de 1,800 metros de línea de agua potable en las calles Eulalio Gutiérrez y Plan de Ayala, como parte del fortalecimiento de la infraestructura hidráulica.

De igual manera, en la colonia Colinas de Santiago se supervisaron los trabajos de recarpeteo de las calles El Oro y Cerro de la Gloria. En este mismo sector también arrancó la construcción de la Prepa Pa´ Delante No. 6 "Margarita Maza", para ampliar la infraestructura educativa de la ciudad.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que estas obras son resultado de la suma de esfuerzos entre el gobierno del estado y el municipio. "Estamos trabajando en equipo con nuestro gobernador Manolo Jiménez para llevar obras que mejoren la vida de las familias. Cada arranque y cada supervisión representan nuestro compromiso de seguir fortaleciendo los servicios, recuperar los espacios públicos y construir una ciudad con mejores oportunidades para todas y todos".

El alcalde refrendó el compromiso de mantener la coordinación con el gobierno del estado e impulsar proyectos y acciones que fortalezcan la infraestructura, mejoren los servicios públicos y contribuyan al desarrollo de Monclova y sus familias.