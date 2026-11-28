RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- Dos personas de la tercera edad perdieron la vida tras registrarse un fuerte accidente vial la noche de este sábado en la carretera nueva a Monclova, a la altura del kilómetro 60, donde una camioneta Chevrolet colisionó de frente contra un tráiler.

Detalles del accidente

Las víctimas, dos adultos mayores de alrededor de 60 años, quedaron atrapadas en el interior de la camioneta debido a la fuerza del impacto. Al arribar los cuerpos de emergencia, se confirmó que ambos habían fallecido.

Según el testimonio del operador de la unidad de carga involucrada, dos tráileres circulaban de Ramos Arizpe hacia Monclova cuando el conductor que iba al frente detectó que la camioneta aparentemente invadió el carril contrario, por lo que consiguió esquivarla. Sin embargo, el segundo tractocamión no pudo evitar la colisión.

Identidad de las víctimas

El conductor del tráiler resultó ileso, mientras que los dos ocupantes del vehículo particular murieron en el lugar. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las víctimas. Serán las instancias correspondientes las encargadas de realizar las investigaciones para determinar cómo ocurrió el accidente y establecer las responsabilidades.