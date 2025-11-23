Ciclistas de la Región Centro participan en La Histórica: 220 kilómetros de reto

Un total de 50 ciclistas de distintos clubes de la Región Centro participaron en "La Histórica", un recorrido de 220 kilómetros organizado por el grupo Todos Gordos, que reunió a pedalistas experimentados y aficionados en un reto de resistencia y convivencia deportiva.

La ruta inició en el Tec Saltillo y avanzó por diversos tramos carreteros hasta llegar al Ejido La Reata, donde los participantes realizaron una parada técnica y pernoctaron para continuar el trayecto al amanecer.

Equipos como Rojos, Galgos, Black Mamba, Todos Gordos y Rebels se sumaron a esta edición, destacando el compañerismo y el apoyo entre clubes.

El director de Deportes de Monclova, Daniel Morales, recibió a los ciclistas en Monclova, y en representación del gobierno municipal, reconoció el esfuerzo de cada uno de los participantes. Por parte de la administración municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal Pérez, el compromiso es seguir apoyando las actividades que fomenten la salud, la unión y el espíritu deportivo en nuestra región.

"La Histórica" se consolida como una de las rutas ciclistas más emblemáticas para la comunidad deportiva local, atrayendo cada año a más clubes y entusiastas del ciclismo de larga distancia.