Recomiendan desalojo de vivienda tras fallecimiento por rickettsia

La Secretaría de Salud recomendó a la familia de Cristian, de 11 años, fallecido por rickettsia, desalojar temporalmente su vivienda al ser considerada un foco de parásitos como pulgas y garrapatas; sin embargo, hasta el momento continúan habitándola.

Faustino Aguilar Arocha, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04, informó que la medida busca evitar riesgos mientras se realiza la desinfección total del domicilio y se elimina la presencia de estos vectores. Indicó que, hasta ahora, ningún otro integrante de la familia ha presentado síntomas de la enfermedad, aunque como parte del protocolo se tomaron muestras de garrapatas encontradas en el lugar, las cuales serán analizadas en un laboratorio de Saltillo para determinar si están infectadas.

El funcionario explicó que el riesgo no solo proviene de animales en la calle, sino también de aquellos que permanecen dentro de los hogares, donde pueden alojar estos parásitos sin ser detectados. Detalló que la picadura de la garrapata suele pasar desapercibida, ya que el insecto libera una sustancia anestésica que impide sentirla en el momento. Esto permite que permanezca adherida a la piel durante horas o incluso días antes de desprenderse, aumentando el riesgo de transmisión de la enfermedad.

Las autoridades de salud reiteraron el llamado a extremar medidas de higiene en mascotas y viviendas, así como a permitir las acciones de saneamiento, con el fin de evitar nuevos contagios.