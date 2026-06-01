Clases sin actividad en Monclova por paro docente nacional

Miles de estudiantes de Monclova y la región Centro se quedaron sin clases presenciales este 1 de junio, luego de que docentes se sumaron al Paro Nacional de Maestros para exigir mejores condiciones laborales.

La movilización, que también se replicó en otros estados del país, dejó planteles sin actividad regular, aunque en algunos casos las clases continuaron de manera parcial, ya que hubo maestros que decidieron permanecer en las aulas.

Abraham Segundo González, director de Servicios Educativos en la región, informó que hasta la tarde del lunes se mantenía el conteo de alumnos, docentes y escuelas afectadas por la suspensión de actividades. De manera personal, señaló que se trata de una manifestación legítima por parte del magisterio, enfocada principalmente en la exigencia de mejoras salariales y laborales. Destacó que la protesta se realizó de forma pacífica, sin incidentes, con la participación de más de 400 docentes en la Plaza del Magisterio.

"Es una causa justa, están luchando por derechos que consideran necesarios, y es respetable tanto quienes decidieron manifestarse como quienes optaron por seguir en clases", expresó.

Indicó que, aunque no existe un posicionamiento oficial documentado hasta el momento, las autoridades educativas han mostrado respeto hacia la postura de los maestros. Asimismo, aseguró que hoy se prevé el regreso a clases de manera normal, mientras se continúa integrando la información sobre el impacto total del paro en la región.

El paro docente evidenció la diversidad de posturas dentro del sector educativo, pero también puso en el centro la exigencia de mejores condiciones para el magisterio a nivel nacional.