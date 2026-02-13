Oscar Mario Medina lanza invitación a Carrera del Comercio 5K 2026 en Monclova

Con el objetivo de fomentar la activación física y fortalecer la convivencia familiar, el presidente de la CANACO Monclova, Oscar Mario Medina, lanzó la invitación a la ciudadanía para participar en la Carrera del Comercio 5K 2026, que se llevará a cabo el domingo 8 de marzo.

El evento deportivo dará inicio en punto de las 7:30 de la mañana, teniendo como salida y meta la Plaza CANACO. Bajo el lema "Corre, camina o trota, llega a la meta y actívate en familia", la carrera busca reunir a comerciantes, familias y deportistas locales en una jornada que promueve la salud y la integración comunitaria.

La competencia contempla categorías femenil y varonil en los rangos de edad 15-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59 y 60 años y más. El costo de inscripción es de 300 pesos y podrá realizarse en las oficinas de CANACO Monclova, de lunes a viernes en horario de 10:00 de la mañana a 5:30 de la tarde, y los sábados de 10:00 de la mañana a 12:30 del mediodía. Los primeros 200 participantes inscritos recibirán una playera dry fit conmemorativa.

En cuanto a la premiación, se informó que en cada categoría se otorgará un premio de 3 mil pesos al primer lugar general, mientras que el segundo y tercer lugar recibirán reconocimiento. Además, al finalizar el evento se realizará una rifa de regalos entre los participantes, lo que añade un atractivo adicional a la jornada deportiva.

El presidente de CANACO Monclova reiteró que esta carrera forma parte de las actividades con las que el organismo empresarial busca fortalecer el comercio local a través de eventos que generen participación social y promuevan estilos de vida saludables. Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse al teléfono 866 634 3010 o acudir directamente a las oficinas del organismo.