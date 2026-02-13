Jóvenes del CAM 14 venden productos por el Día del Amor en Monclova

Con creatividad y trabajo en equipo, jóvenes con discapacidad del CAM 14 ofrecieron a la venta productos alusivos al Día del Amor y la Amistad, elaborados por ellos mismos como parte del proyecto 'Amistad'.

Se trata de estudiantes con discapacidad intelectual y motriz, cuyas edades oscilan entre los 17 y 22 años, quienes participan en talleres de capacitación laboral donde desarrollan habilidades para la elaboración de diversos artículos.

El encargado del grupo de capacitación, Juan Héctor Díaz, explicó que en esta ocasión los jóvenes elaboraron cajitas de madera decorativas que incluyen dos vasos de tamarindo y dos bolsas de hojarascas, con un costo de 100 pesos cada una.

Detalló que los alumnos participaron en todo el proceso de fabricación: desde armar las cajas, quemar la madera, lijarla, pegar las piezas y finalmente decorarlas, fortaleciendo así sus habilidades manuales y de trabajo colaborativo.

La venta de estos productos se realizó en la plaza principal de la ciudad durante la mañana de ayer, donde los jóvenes ofrecieron a la comunidad sus creaciones hasta el mediodía. 'Aprovechamos estas fechas para hacer conciencia de que las personas con discapacidad tienen la capacidad de elaborar productos bien hechos, trabajar en equipo y ser solidarios. Todos son capaces', señaló el instructor.

En total se elaboraron 100 cajitas. Una parte se vendió durante la jornada en la plaza y el resto será comercializado por los propios jóvenes en sus hogares y colonias cercanas. Los recursos obtenidos servirán para cubrir gastos personales como el lonche, transporte y otras necesidades, además de fomentar en ellos la preparación para la vida laboral y la independencia.

Con este tipo de actividades, el CAM 14 busca no solo impulsar la inclusión, sino también demostrar a la sociedad que las personas con discapacidad pueden integrarse productivamente y aportar con su talento y esfuerzo.