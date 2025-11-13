Carteros de Monclova compran refacciones por crisis en Correos

El servicio postal se ve afectado por el deterioro operativo que enfrenta Correos de México, en donde carteros se ven obligados a comprar sus propias refacciones para seguir otorgando el servicio a la población, por la falta de apoyo y recursos por parte de la gerencia nacional de correo.

Dante Soto Aviña, delegado sindical en Monclova, indicó que el personal de correos labora bajo protesta debido a la falta de condiciones laborales, en donde los mismos trabajadores han tenido que asumir gastos que corresponden a la institución.

Denunció la falta total de insumos para la operación y mantenimiento de las unidades que utilizan para el reparto. "Ahorita la gerencia no nos está apoyando para reparación y para refacciones, por lo que nosotros por tal de darles servicio, compramos las refacciones o reparamos las motocicletas o bicicletas, dependiendo de lo que traigamos, con nuestros propios recursos".

Señaló que la gerencia se escuda al decir simplemente que no hay recursos y no se tiene dinero para comprar las refacciones, por lo que el personal ha tenido que costear baterías, balatas, bujías, pistones, cables de frenos, palancas, llantas y cámaras, además de enfrentar la falta constante de material dentro de las oficinas.

"Muy seguido faltan estampillas, no hay papelería; tienes que andar haciendo milagros con todo, falta herramienta y hasta cierto grado, tenemos que reutilizar material que ya usamos para poder seguir dando el servicio".

El delegado sindical hizo un llamado urgente a la Gerencia Nacional de Correos para que se atienda esta crisis que vive el servicio postal, un oficio que lucha para no desaparecer pero que se ve afectado ante la indiferencia de las autoridades.