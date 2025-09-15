Madre exige justicia por falta de avances en caso de abuso en Monclova

Ha pasado un mes desde que una menor de 10 años denunció haber sido víctima de abuso sexual en una tienda de abarrotes ubicada en la colonia Guerrero de Monclova, sin que hasta ahora se haya ejecutado la orden de aprehensión contra el presunto responsable, identificado como Santos "N". La madre de la niña, Diana Patricia, pide justicia y exige avances en el caso que ha conmocionado a la comunidad.

De acuerdo con la denuncia, los hechos ocurrieron al interior del establecimiento situado en la avenida Sur y calle 15, donde el señalado habría cometido tocamientos indebidos contra la menor. Tras lo sucedido, la fiscalía general del Estado integró la carpeta de investigación y obtuvo una orden de aprehensión por el delito de abuso sexual; sin embargo, el proceso no ha tenido resultados, lo que mantiene en la incertidumbre a la familia de la víctima.

La madre de la niña aseguró que ha buscado en repetidas ocasiones respuesta de las autoridades ministeriales y manifestó su preocupación por la falta de avances. "Ya pasó un mes y no vemos resultados; mi hija necesita justicia", expresó.

El delegado de la Fiscalía en la región centro atendió personalmente a la señora Diana Patricia, a quien le garantizó que el proceso sigue en marcha. "Lo vamos a agarrar, es un compromiso", señaló el funcionario, al subrayar que la orden de aprehensión contra Santos "N" se encuentra vigente y que la institución trabaja en su localización para que el caso no quede impune.