Monclova avanza con Plan de Inversión y Ley de Ingresos 2026

En sesión de Cabildo encabezada por el alcalde Carlos Villarreal Pérez, se aprobaron las iniciativas de Ley de Ingresos y Egresos 2026, cumpliendo en tiempo y forma con lo que establece la legislación vigente.

El edil informó que ambos documentos serán enviados al Congreso del Estado para su análisis y validación, reiterando que se cumple con los plazos: la Ley de Ingresos deberá quedar registrada antes del 15 de octubre, mientras que la Ley de Egresos tiene como fecha límite el 31 de diciembre.

"Con esta aprobación damos certeza al desarrollo de Monclova, dando seguimiento a los exhortos del Cabildo para seguir fortaleciendo la ciudad en coordinación con el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, las instancias federales y estatales, la iniciativa privada y la ciudadanía", señaló Villarreal Pérez.

Durante la sesión, el alcalde destacó que el Plan de Inversión "Prendamos Monclova para Monclova" alcanzará los 600 millones de pesos en obra pública, el cual tuvo un incremento del 35 al 40 por ciento en comparación con ejercicios anteriores.

Explicó que, si bien el proyecto inició con una proyección de 305 millones, al presentarse al Cabildo posteriormente se incrementó a más de 420 millones de pesos.

Gracias a gestiones adicionales y al respaldo del Gobernador, el monto podría cerrar el año en más de 550 millones, e incluso alcanzar los 600 millones.

En la misma sesión se informó sobre estudios hidrológicos solicitados por Conagua y la Universidad Autónoma de Nuevo León, enfocados en sectores del sur y poniente de la ciudad. Estos trabajos buscan prevenir riesgos por lluvias mediante el diseño de nuevas rutas de escurrimiento.

Villarreal Pérez puntualizó que los proyectos municipales para el 2026 contemplan acciones en materia de infraestructura, seguridad pública, desarrollo económico, imagen urbana y programas sociales, todos en coordinación con el Gobierno del Estado.