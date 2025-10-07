Alcalde de Monclova y DIF Coahuila entregan lentes gratuitos para cuidar la salud visual

En una suma de esfuerzos para el cuidado de la salud visual de las y los monclovenses, el alcalde Carlos Villarreal acompañó a la presidenta honoraria del DIF Coahuila, la señora Liliana Salinas Valdés, durante la Jornada de Entrega de Lentes de Armazón Gratuitos, en la que se benefició a 183 personas de Monclova y la Región Centro, como parte de la estrategia de salud que promueve el gobernador Manolo Jiménez Salinas, en equipo con los municipios.

Esta entrega se llevó a cabo en coordinación con la Secretaría de Salud, Mejora Coahuila, el Patrimonio de la Beneficencia Pública, el DIF Coahuila y el DIF Municipal de Monclova, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables y apoyar su economía familiar.

Durante el evento estuvieron presentes el doctor Eliud Aguirre Vázquez, Secretario de Salud de Coahuila; la alcaldesa de Frontera, Sari Pérez; el subsecretario de Gobierno de la Región Centro, Sergio Sisbeles Alvarado; la presidenta honoraria del DIF Monclova, Mavi Sosa Rubio; el coordinador regional del DIF Coahuila, Diego Siller; y la directora del Patrimonio de la Beneficencia Pública, Latiffe Burciaga Neme.

Durante su mensaje el alcalde destacó que "con estas acciones reafirmamos el trabajo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez y la ingeniero Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, para seguir generando programas que mejoren la salud y el bienestar de las familias de Monclova y la región".

Por su parte la presidenta honoraria del DIF Coahuila señaló que con el respaldo del Gobierno del Estado se implementan programas que realmente cambian vidas.

"Estas entregas de lentes representan más que un apoyo visual: son una oportunidad para que niñas, niños, jóvenes y adultos puedan desarrollarse mejor en la escuela, el trabajo y su vida diaria. Agradezco el compromiso del gobernador Manolo Jiménez y la coordinación con los DIF municipales, que nos permiten seguir llevando beneficios a todas las regiones del estado", declaró Liliana Salinas.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma el compromiso de seguir trabajando en conjunto con el Gobierno del Estado y el DIF Coahuila para impulsar programas que mejoren la salud visual de las familias de Monclova y la región.