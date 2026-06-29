Andrés Sáenz busca mejorar servicios de emergencia en Castaños

El Patronato de Coordinación Regional de Servicios de Emergencia (CRESE) busca establecer como obligatoria la capacitación y evaluación del personal que presta servicios en ambulancias, con el objetivo de garantizar que quienes atienden emergencias cuenten con preparación, compromiso social y valores.

La medida también pretende evitar casos como el ocurrido recientemente en Castaños, donde un paramédico fue señalado en un hecho que derivó en una investigación.

El presidente del Patronato, Andrés Sáenz Armendáriz, informó que el organismo trabaja para que los cursos de actualización dejen de ser voluntarios y se conviertan en un requisito indispensable para desempeñarse como paramédico o brigadista.

Sin embargo, reconoció que existe resistencia por parte de algunas corporaciones de rescate para incorporarse a estos procesos de profesionalización.

"Estamos tratando de que la gente que está al frente de una ambulancia tenga que estarse sometiendo constantemente a cursos y evaluaciones; lo que buscamos es que sea una obligación y no una decisión voluntaria", señaló.

Explicó que actualmente existe desorden en parte del servicio prehospitalario, ya que mientras algunas corporaciones cuentan con personal altamente capacitado, otras permiten la participación de personas sin preparación suficiente o sin vocación de servicio.

Detalló que la Secretaría de Salud supervisa principalmente las condiciones de operación de las ambulancias, pero el Patronato busca fortalecer la formación del personal, al considerar que la atención de emergencias requiere capacitación permanente y alto sentido ético.

Respecto al caso del bebé abandonado en Castaños, aclaró que no tiene registro de que el paramédico señalado haya participado en los cursos impartidos por el organismo.

Actualmente operan alrededor de cuatro corporaciones de auxilio de las ocho que llegaron a estar registradas, por lo que el Patronato reiteró que continuará impulsando la profesionalización del personal para mejorar la atención a la ciudadanía.