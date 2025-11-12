PRONNIF resguarda a menor por maltrato infantil en Castaños

La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia confirmó el caso de maltrato infantil de un menor de dos años del municipio de Castaños, el cual se mantiene en resguardo en un Centro de Asistencia Social, tras confirmarse que vivía en condiciones de abandono y presentaba signos de violencia física.

La subprocuradora de PRONNIF, Martha Herrera, informó que la intervención se realizó tras un reporte ciudadano recibido por la Procuraduría Municipal de Castaños, que advertía sobre las condiciones en las que vivía el menor, el cual sufría de violencia física, con golpes y quemaduras de cigarro.

Tras la denuncia, se llevó a cabo una intervención, detectando de manera inicial severas omisiones de cuidado, suciedad y falta de higiene, además de cicatrices antiguas en el cuerpo del menor, que de acuerdo al análisis de la Fiscalía las lesiones podrían ser indicio de violencia física y familiar.

Debido a las condiciones detectadas, la procuraduría implementó una medida especial de protección, por lo que el menor fue enviado a un Centro de Asistencia Social, mientras se desarrollan las investigaciones.

Derivado de la investigación se detectó que el menor ni siquiera ha sido registrado, por lo cual no cuenta con acta de nacimiento, lo que se suma a las malas condiciones en las que vive y las múltiples agresiones.

La subprocuradora de PRONNIF señaló que se presentará una denuncia penal en contra de la madre del menor ante la Fiscalía General del Estado, a fin de que se dé seguimiento al caso por el delito de violencia familiar.

Agregó que la madre, de alrededor de 20 años, tiene otro hijo de otra relación, que vive con su padre, ante una situación previa que se registró en el municipio de Castaños.

El pequeño permanece bajo cuidado del estado desde el jueves pasado, mientras se continúa con la investigación para determinar responsabilidades y garantizar su bienestar integral.