Choca tráiler y cae de puente

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Daños materiales dejó un accidente registrado la noche del sábado sobre la carretera estatal número 20, en el tramo Múzquiz-Boquillas del Carmen, a la altura de La Ganadera.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con los primeros reportes, Homero N y su esposa, Amabilia N, circulaban de sur a norte a bordo de un tráiler quinta rueda con destino a la Mina Aguachile. La acompañante informó que sobre la cinta de rodamiento se encontraba detenida una camioneta que remolcaba una traila presuntamente sin sistema de iluminación.

Tras la colisión, el conductor del tráiler Kenworth perdió el control de la unidad, lo cual lo hizo terminar la marcha fuera de la carpeta asfáltica al caer a un puente.

Consecuencias del accidente

Gracias al uso del cinturón de seguridad, el matrimonio resultó ileso. Ambos recibieron atención prehospitalaria en el lugar, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Elementos de la Policía Estatal de Coahuila acudieron como primeros respondientes, tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades.

Las autoridades no reportaron personas lesionadas en los demás vehículos involucrados ni informaron las causas que originaron el accidente.